Trump, Gazze'deki Durum ve Hamas'a Onay Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen insanların, İsrail'in saldırılarıyla yıkılmış evlerine geri döndüklerinde zorluklarla karşılaşılabileceğini vurgulayarak, bu süreçte sorunların yaşanmadığından emin olmak için Hamas'a onay verdiklerini belirtti.

Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan Trump'a, uçakta "Hamas'ın yeniden silahlandığına ve kendini Filistin'de polis kuvveti ilan ettiğine ilişkin haberler" hakkındaki görüşü soruldu.

Trump, "Oradalar, çünkü sorunların bitmesini istiyorlar ve bunu açıkça dile getirdiler. Biz de onlara bir süreliğine onay verdik." cevabını verdi.

Yaklaşık 2 milyon Gazzelinin, yerle bir edilmiş binalara geri döndüğünü hatırlatan Trump, "Büyük suçların işlenmemesi ve bu gibi yıkılmış alanlarda karşılaşılan bazı sorunların yaşanmaması için (Hamas'a) gözettiriyoruz." dedi.

Trump, "60 bin civarında insan kaybettiklerini anlamak zorundasınız. Bu çok büyük bir intikam." ifadelerini kullandı.

?Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.