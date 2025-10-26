Haberler

Trump, Gazze'de Güvenliği Sağlayacak İstikrar Gücü Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün hızlı bir şekilde devreye gireceğini belirtti. Hamas'ın esir cenazelerinin hızla iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, Orta Doğu'da kalıcı barış için umutlu olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin tesis edildiği Gazze'de güvenliği sağlamak için kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün "oldukça hızlı şekilde" bölgede konuşlanacağını söyledi.

Beyaz Saray, Trump'ın, yaklaşık bir hafta sürecek Uzak Doğu ziyareti için çıktığı uçak yolculuğunda gazetecilerin sorularını cevaplandırdığı ses kaydını paylaştı.

ABD Başkanı, Gazze'de güvenliği sağlayacak istikrar gücünün ne zaman devreye gireceğine yönelik soru üzerine "Oldukça hızlı." dedi.

Bununla ilgili net zamanı şu an dillendirmek istemediğini söyleyen Trump, "Şu anda liderleri seçiyorlar. Orta Doğu'da barış olabilir. Bu, daha önce hiç olmayan gerçek bir barış. 3 bin yıldır hiç olmadı." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Gazze'deki ateşkesin "büyük bir başarı" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "sonsuza dek sürmesi" temennisini dile getirdi.

Hamas'ın, esir cenazelerini hızla iade etmesi gerektiğini vurguladı

Başkan Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda ise Hamas'ın, aralarında iki ABD'linin de bulunduğu esir cenazelerini, "hızla iade etmeye başlaması gerektiğini" belirtti.

Trump, bu sayede Orta Doğu'da "çok büyük ve kalıcı" barışın yüksek bir ihtimal olduğunu vurgulayarak, Hamas'ın esir cenazelerini iade etmemesi durumunda üçüncü ülkelerin "harekete geçeceğini" ifade etti.

Hamas'ın tünellerinde bulunan bazı esir cenazelerine ulaşmanın "zor" olduğunu kabul eden Trump, "Belki de silahsızlandırılmalarıyla ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes sürecinde, "her iki tarafın da adil muamele göreceğine" dair verdiği sözü hatırlatan ABD Başkanı, bunun ancak tarafların "yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçerli olacağına" dikkati çekti.

Trump, paylaşımının sonunda, "Bakalım önümüzdeki 48 saat içinde neler yapacaklar. Bunu yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
