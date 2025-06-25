Trump, Gazze'de Ateşkesin Yakın Olduğunu Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirerek "Gazze'de büyük bir ilerleme var." dedi.

Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin liderler oturumu öncesinde İttifak'ın Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail-İran ateşkesiyle ilgili son duruma değindi.

Trump, "(Gidişat) Bence çok iyi. Çok iyi. İsrail (uçakları) dün geri döndü. Onlarla gurur duydum. İhlal olduğunu düşündükleri için havalanmışlardı. Teknik olarak haklıydılar ama bu, pek iyi sonuç vermezdi ve uçakları geri döndürdüler." diye konuştu.

ABD Başkanı, İsrail ile İran arasındaki çatışmayla ilgili, "Büyük bir kavga ettiler, okul bahçesindeki iki çocuk gibi." ifadesini kullandı.

Trump, iki tarafın bir süre "kavga etmelerine izin vermeyi", ardından onları durdurmanın kolay olacağını düşündüğünü söyledi.

Gazze'deki durum

Gazze'deki durumla ilgili Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirerek "Gazze'de büyük bir ilerleme var." dedi.

Trump, zirvenin gündemine ilişkin, müttefiklerden savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'e çıkarmalarını istediğini anımsatarak, "NATO bizimle çok güçlenecek." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısı

Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısını "mükemmel bir operasyon" ve "inanılmaz bir başarı" olarak nitelendirerek saldırının Tahran'ın nükleer programını "onlarca yıl" geriye götürdüğünü söyledi.

"Bunu bir daha asla yapmayacaklarını düşünüyorum." diyen Trump, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönündeki iddialara yer veren CNN ve New York Times'ı "yalancılıkla" suçladı.

Trump, bir gazetecinin, İran'ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda ABD'nin bu ülkeye tekrar saldırıp saldırmayacağı sorusuna, "Elbette ama bunun için endişelenmemize gerek kalmayacak." yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da nükleer silah geliştirme için olmazsa olmaz olan dönüşüm tesisinin yok edildiğini belirtti.

Rubio, "Bulamazsınız haritada nerede olduğunu, nerede olduğunu bile bulamıyoruz. Nerede olduğunu bile bulamıyorsunuz, çünkü her şey karardı, gitti." diye konuştu.

Rubio ayrıca Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) operasyonla ilgili gizli bilgilerin medyaya sızdırılmasının ardından bir soruşturma başlattığını duyurdu.