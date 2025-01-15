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Trump, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Duyurdu

Trump, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Duyurdu
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Trump, açıklamasında esirlerin kısa sürede serbest kalacağını belirtti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Donald Trump, açıklamasında, " Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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