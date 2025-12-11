Haberler

Trump, 2026 yılının başında Gazze Barış Kurulu üyelerini açıklayacaklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de görev yapacak Barış Kurulu üyelerinin 2026 yılının başında açıklanacağını belirtti. Bu kurul, Gazze'deki ateşkes ve yeniden inşa sürecinde önemli bir rol oynayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılının başında, Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri açıklayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'de görev yapacak Barış Kurulu üyelerini ne zaman açıklayacaklarına dair soruya, "Bunu önümüzdeki yılın başında yapacağız. Barış Kurulu, şimdiye kadarki en harika kurullarından biri olacak. Herkes bu kurula girmek istiyor. Temel olarak en önemli ülkelerin liderleri bu kurulda yer alacak." yanıtını verdi.

Barış Kurulu, ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planında yer alan maddelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Plana göre Barış Kurulu, Gazze'de ateşkes ve sonrasındaki yeniden inşa sürecindeki uluslararası süreçlerin koordine edilmesinde kilit rol oynayacak.

ABD'li yetkililer, kurulun başkanı durumunda olan Trump'ın dışında kimlerin kurula üye olacağı ile ilgili sürecin yeni yılın ilk haftalarında netleşebileceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
