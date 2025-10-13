Haberler

Trump, Gazze Ateşkesinin Ardından İsrail'i Ziyaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından kısa bir ziyaret için İsrail'e geldi. Trump, Ben Gurion Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı ve Batı Kudüs'teki Knesset'te konuşma yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından 4 saatten az sürecek ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.

Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump, yerel saatle 13: 00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
