Trump, Gazze Ateşkesini ve Barış Planını 'İnanç ve Umut' Çağı Olarak Nitelendirdi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından gerçekleştirdiği İsrail ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, sunduğu 20 maddelik barış planının bir savaşın sonu değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve kendisinin sunduğu 20 maddelik barış planıyla "inanç ve umut" çağının başladığını söyledi.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket eden Trump, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'ne geldi.

Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail'e düzenlediği resmi ziyareti kapsamında İsrail Parlamentosu'na (Knesset) hitap etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de Mecliste yer aldı.

Mecliste, İsrailli esirlerin yakınlarıyla bir araya gelen Trump, konuşma yapmadan önce uzun süre ayakta alkışlandı.

Trump, hitabında, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve kendisinin sunduğu 20 maddelik barış planına atıfta bulunarak, bunun sadece bir savaşın sonu olmadığını, "inanç ve umut çağının başlangıcı" olduğunu söyledi.

"ABD, dünya tarihinin en büyük ve en güçlü ordusuna sahip. Sahip olduğumuz silahlar, kimsenin hayal bile edemeyeceği silahlar. Bunların çoğunu İsrail'e verdik." diyen Trump, Netanyahu'nun kendisini arayıp çeşitli silahlar istediğini ve kendisinin bazılarının adını daha önce duymadığı silahları İsrail'e verdiğini belirtti.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
