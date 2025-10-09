Haberler

Trump, Gazze Ateşkesi Sonrası İsrail'i Ziyaret Edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının ardından pazar günü İsrail'i ziyaret etmesi planlanıyor. Ziyaret kapsamında İsrail Meclisi'ne hitap etmesi ve serbest bırakılacak İsrailli esirlerle görüşmesi bekleniyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın pazar günü İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının ardından yapılacak ziyaret kapsamında Trump'ın İsrail Meclisine hitap etmesinin planlandığı ifade edildi.

Trump'ın ayrıca fiziksel ve ruhsal sağlıklarının elvermesi halinde serbest bırakılacak İsrailli esirlerle de görüşmek istediği kaydedildi.

Ancak Trump daha önce yaptığı açıklamada İsrailli esirlerin 13 Ekim Pazartesi teslim edileceğini açıklamıştı.

Ziyaretinin "kısa süreli" olacağı söylenen Trump'ın esirlerle görüşebilmesi için Hamas'ın esirleri pazartesi yerine pazar günü serbest bırakması gerekiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması sonrası Trump ile telefonda görüşmüş ve İsrail'e davet etmişti.

