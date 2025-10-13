Haberler

Trump, Gazze Ateşkes Görüşmelerinin İkinci Aşamasının Başladığını Açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da düzenlenen Barış Zirvesi'nde Gazze'de yürürlükteki ateşkes anlaşması görüşmelerinin ikinci aşamasının başladığını duyurdu. Trump, bölgedeki enkazın kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlükteki ateşkes anlaşması görüşmelerinin ikinci aşamasının başladığını ifade etti.

Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için geldiği Mısır'da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin "Görüşmelerin ikinci aşaması ne zaman başlayacak?" sorusuna Trump, "Başladı. Yani, bizim açımızdan başladı. Biliyorsunuz, aşamalar biraz birbirine karışık görünüyor. Temizliğe başlanması gerekiyor. Gazze'ye bakın, çok fazla temizliğe ihtiyacı var." dedi.

Trump, Gazze'de "enkazın kaldırılması gerektiğini" vurgulayarak, "Gazze'ye bakın, çok fazla (enkaz) temizliğe ihtiyacı var. Bu yüzden, konuşmamda enkazdan bahsettim, enkaz kelimesini kullandım." diye konuştu.

"Dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarının" Mısır'da bir araya geldiğini ifade eden Trump, davet edilen herkesin geldiğini ve bunun da bu işe duyulan saygıdan kaynaklandığını belirtti.

Trump, ABD ile görüşmeye hazır olduğunda İran'a yönelik yaptırımları kaldırabileceğini söyleyerek, "O yaptırımlarla hayatta kalamazlar. Yaptırımlar oldukça ağır. Bir noktada yaptırımların kaldırılmasını isteyecekler." ifadelerini kullandı.

