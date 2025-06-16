Trump, G7 Ortak Bildirisini İmzalamayı Düşünmüyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, G7 liderleri tarafından hazırlanan ve İsrail ile İran'a 'gerilimin azaltılması' çağrısı yapan ortak bildiriyi imzalamayı düşünmediği öne sürüldü. Trump'ın önceliğinin İran'ın nükleer silah sahibi olmaması olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'da G7 liderleri tarafından hazırlanan ve İsrail ile İran'a "gerilimin azaltılması" çağrısı yapan ortak bildiriyi imzalamayı düşünmediği öne sürüldü.

Amerikan CNN kanalının adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Trump ile G7 liderleri arasında ortak açıklamaya ilişkin anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Haberde, Trump'ın, G7 liderleri tarafından hazırlanan ve İsrail ile İran'a "gerilimin düşürülmesi" çağrısı yapan ortak bildiriyi imzalamayı düşünmediği aktarıldı.

Konuyla ilgili olarak Amerikan medyasına bir değerlendirme yapan bir Beyaz Saray yetkilisi de Trump'ın önceliğinin "İran'ın nükleer silah sahibi olmaması" olduğunu ifade etti.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, söz konusu ortak bildiride "İsrail'in kendisi savunma hakkı olduğu" ve "İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı" maddeleri yer alıyor.

Kanada'nın Alberta bölgesinde bugün başlayan G7 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Trump'ın ajandasında İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve gümrük tarifeleri gibi başlıklar bulunuyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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