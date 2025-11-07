Trump, Filibuster Uygulamasını Kaldırmaya Çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, hükümet kapanmasının daha önce hiç olmadığı kadar uzaması üzerine, Senato'daki Cumhuriyetçilere yasama sürecini engelleyen kürsü işgali (filibuster) uygulamasını engelleme çağrısını yineledi.

Trump, ABD merkezli Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Senato'da karar alma sürecini geciktirmek için Demokrat Senatörlerin sık sık başvurduğu kürsü işgali uygulamasının kaldırılması için Cumhuriyetçi Senatörlere seslendi.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında, "Cumhuriyetçiler, filibuster uygulamasını sonlandırın ve Amerikan Rüyasını geri getirin. Siz yapmazsanız, Demokratlar yapacak ve bir daha asla göreve gelemeyeceksiniz!" ifadelerine yer verdi.

Dakikalar sonra ikinci bir paylaşım yapan Trump, "Sadece 'hayır' deyin (Nükleer Seçenek!). Filibusterı sonlandırın." diye ekledi.

Trump, "nükleer seçenek"le Cumhuriyetçi senatörlerin, kürsü işgalini uygulamasını basit çoğunlukla geçersiz kılmasını talep etmiş oldu. Normalde bir önlem üzerinde uzlaşma sağlamak için beşte üçlük çoğunluk gerekiyor.

Ülke tarihinin en uzun süren hükümet kapanması yaşanırken, Cumhuriyetçi ve Demokratların bütçe konusunda uzlaşamaması ve federal hükümetin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğine dair belirsizliğin sürmesi, ekonomideki olumsuz etkileri giderek artırıyor.

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Hükümetin kapanmasıyla birçok federal çalışan ücretsiz izne çıkarılırken, ordu, istihbarat birimleri, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishaneler gibi kritik hizmetlerdeki personel çalışmaya devam ediyor.

Kürsü işgali

ABD demokrasisinin güvenlik sibobu olarak tanımlanan kürsü işgali uygulaması, senatörlerin daha çok istemedikleri bir tasarının onaylanmasına mani olmak için Senato Genel Kurulu'nda saatlerce konuşmaları eylemine deniliyor. Yasal olarak kısıtlanamayan senatörlerin bu konuşmaları, saatlerce sürebiliyor.

Bu yöntemle partiler arasında uzlaşıya varılarak sonuca ulaşılması teşvik edilirken, Trump'ın bu talebi ise Cumhuriyetçi oylarla kürsü işgali uygulamasını ortadan kaldırarak, çoğunluğa sahip olan grubun istediği tasarıları daha hızlı geçirmesini öngörüyor.

Ancak bazı Cumhuriyetçi Senatörler ise Demokratların çoğunluk olması halinde kendilerinin de bu enstrümana ihtiyaç duyabileceğini belirterek, Trump'ın bu teklifine karşı çıkıyor.