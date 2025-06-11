Trump, FEMA'yı Feshetmeye Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 2025 kasırga sezonundan sonra Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nu (FEMA) feshetmeyi ve kurtarma çabalarını eyaletlere yönlendirmeyi planladığını açıkladı. Trump, afet müdahalesinde daha fazla sorumluluk alması gerekenin valiler olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2025 kasırga sezonundan sonra Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nu (FEMA) feshederek, kurtarma çabalarının yükünü eyaletlere yönlendirmeyi planladığını ifade etti.

Beyaz Saray'da bir basın brifingi sırasında konuşan Trump, FEMA'nın "aşamalı olarak" kaldırılacağını belirterek, valilerin afet müdahalesinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Trump, afetlerle mücadelede sorumluluğun eyaletler ve valilere geri verileceğini kaydederek, "Eğer üstesinden gelemeyeceklerse vali olmamaları gerekir." dedi.

Acil durum fonlarının federal kurumlar yerine doğrudan başkanlık ofisinden dağıtılacağını ekleyen Trump, "daha az" ve "doğrudan" para dağıtılacağının altını çizdi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), ABD'nin kasırga sezonunun hazirandan kasım sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Anderson Talisca'dan ayrılık haberlerine zehir zemberek tepki

Açıklama yapmak zorunda kaldı! Talisca'dan gece yarısı olay tepki
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Cevdet Yılmaz'dan CHP kurultay davasına ilişkin açıklama: İki alternatif var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gündem yaratan CHP çıkışı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Annesini bıçaklayıp boğazını kesti

Kebapçıda dehşet! Annesini bıçaklayıp boğazını kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.