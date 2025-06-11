Trump, FEMA'yı Feshetmeye Hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 2025 kasırga sezonundan sonra Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nu (FEMA) feshederek, kurtarma çabalarının yükünü eyaletlere yönlendirmeyi planladığını ifade etti.

Beyaz Saray'da bir basın brifingi sırasında konuşan Trump, FEMA'nın "aşamalı olarak" kaldırılacağını belirterek, valilerin afet müdahalesinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Trump, afetlerle mücadelede sorumluluğun eyaletler ve valilere geri verileceğini kaydederek, "Eğer üstesinden gelemeyeceklerse vali olmamaları gerekir." dedi.

Acil durum fonlarının federal kurumlar yerine doğrudan başkanlık ofisinden dağıtılacağını ekleyen Trump, "daha az" ve "doğrudan" para dağıtılacağının altını çizdi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), ABD'nin kasırga sezonunun hazirandan kasım sonuna kadar süreceğini bildirdi.