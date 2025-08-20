Trump, Fed Üyesi Lisa Cook'un İstifasını Istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un derhal istifa etmesi gerektiğini açıkladı. Trump, paylaşımında Cook hakkında devam eden bir soruşturmayı gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un derhal görevden ayrılması gerektiğini belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Cook'a dair bir paylaşım yaptı.

Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den, Cook hakkında soruşturma açmasını istediğini belirten haberini alıntılayan Trump, "Cook hemen istifa etmelidir!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
