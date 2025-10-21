Haberler

Trump, FBI'nın Şiddete Karışmış Suçluları Yakalamada Rekor Kırdığını Açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, FBI'nın 20 Ocak'tan bu yana şiddete karışmış 28 binden fazla suçluyu yakaladığını ve bunun bir rekor olduğunu duyurdu. Trump, aynı zamanda yasalara karşı yürütülen mücadelede elde edilen başarıları vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) 20 Ocak'tan bu yana şiddete karışmış 28 binden fazla suçluyu yakalayarak "rekor kırdığını" açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda FBI'nın "inanılmaz bir iş çıkardığını" ifade etti.

Göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana FBI'nın şiddete karışmış 28 binden fazla "suçluyu yakaladığını" aktaran Trump, bunun "rekor" olduğunu kaydetti.

Trump, ikinci başkanlık dönemi boyunca FBI'nın 6 binden fazla yasadışı silah ele geçirdiğini, 1700'den fazla çocuk istismarcısını ve 300 insan kaçakçısını "sokaklardan uzaklaştırdığını," 5 bin "masum çocuğun kurtarıldığını" ve 1900 kilogram kadar "125 milyon insanı öldürmeye yetecek" şeklinde nitelediği fentanil yakaladığını belirtti.

ABD'ye "kanun ve düzeni" geri getirdiklerini vurgulayan Trump, FBI yetkililerinin "muazzam bir iş çıkardıkları" ifade etti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
