Trump, FBI'nın Bozuk Liderlikten Kurtulduğunu Savundu

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) şimdiye kadar "bozuk liderlik" nedeniyle işini yapmasının engellendiğini savunarak, yeni yönetimle temellerine geri döndüğünü öne sürdü.

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan FBI ile ilgili yapılan bir haber linki üzerinden paylaşım yaptı.

FBI Başkanı Kash Patel ve yardımcısı Dan Bongino'unun yönetimi altında büronun "temellerine geri döndüğünü" belirten Trump, "Dünyanın en iyi kolluk kuvveti profesyonellerine sahibiz, ancak politika ve bozuk liderlik genellikle işlerini yapmalarını engelledi." diye yazdı.

Trump, "Artık durum böyle değil ve şimdi işlerini yapmak üzere serbest bırakıldılar ve tam da bunu yapıyorlar. Devam edin. Amerika'yı tekrar güvenli hale getirin." ifadelerini paylaştı.

Trump'ın paylaştığı haber linkinde, FBI Başkanı Patel'in, şu an ülkede mevcut 100 binde 4.45 cinayet oranı ile 2014'ten bu yana ABD'de rekor düzeyde düşüş yaşandığı açıklamasına yer verildiği görüldü.

FBI, ABD Adalet Bakanlığı ile birlikte son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü inceleme ile de gündeme gelmişti.

Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin soruşturma kapsamında FBI, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı sonucuna vardığını açıklamış, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı belirtilmişti.

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.