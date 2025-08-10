Trump, Evsizleri Washington'dan Çıkaracak

ABD Başkanı Donald Trump, fotoğraflarını yayınladığı başkent Washington'da yaşayan evsizlerin kentten çıkarılacağını ve onlara uzakta yaşayabilecekleri yerler verileceğini açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından, Washington DC'de yol kenarlarında çadır kuran ve sokaklarda kalan evsizlerin fotoğraflarını paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Paylaşımında yarın Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyeceklerini belirten Trump, "Başkentimizi her zamankinden daha güvenli ve güzel hale getireceğim. Evsizler derhal gitmek zorunda. Size kalabileceğiniz yerler vereceğiz ama başkentten uzakta." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, suçluları ise hızlıca cezaevlerine göndereceklerini vurguladı.

Trump, yasa dışı göçmenlerin sınırdan geçişini son aylarda "milyonlardan sıfıra" indirdiklerine işaret ederek, suçluların cezaevine gönderilmesinin daha kolay olacağını kaydetti.