Trump-Erdoğan Görüşmesinin Hemen Ardından Thy'den Rekor Boeing Siparişi

( ANKARA ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden saatler sonra, Türk Hava Yolları (THY) Boeing'den 75'i opsiyonel 225 uçak alımına yönelik rekor bir sipariş verdiğini açıkladı.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 50 adet Boeing 787 Dreamliner model uçak için kesin, 25 adet için opsiyon sipariş verdiğini, ayrıca 100 adet 737 MAX model uçak için anlaşmaya vardığını, 50 uçak için de opsiyon tanındığını duyurdu. THY, anlaşmaların 2029-2034 yılları arasında teslim edilmesiyle 2035'e kadar filonun tamamını yeni nesil uçaklardan oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

Böylece, 150'si kesin, 75'i opsiyonel 225 uçağın siparişi verildi.

Siparişin zamanlaması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde enerji, F-16 ve F-35 programı, yaptırımlar ve bölgesel konuların yanı sıra, ABD'den Boeing uçaklarının alımının da gündeme geldiği ABD tarafınca belirtilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Eylül'de İstanbul'daki bir mitingde Erdoğan'ın Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile İstanbul'da gizlice görüştüğünü ve Boeing siparişi sözü verdiğini ileri sürmüştü. Özel, "Erdoğan, 'Bana bir randevu ayarlarsanız Trump'la canlı yayında bütün dünyanın önünde Amerika'dan 300 tane Boeing uçağı almanın sözünü veriyorum' dedi" ifadesini kullanmıştı.

Muhalefet, THY'nin uçak alım siparişini Erdoğan'ın Washington ziyaretinde bir "pazarlık unsuru" olarak kullandığını öne sürerken, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın sözleri de tartışmaları alevlendirmişti. Barrack bu hafta yaptığı bir konuşmada, "Erdoğan'ın asıl ihtiyacı meşruiyet ve Başkan Trump ona bunu verdi" demişti.