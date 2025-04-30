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Trump, Elon Musk'ın Hükümet Görevine Devam Edebileceğini Söyledi

Trump, Elon Musk'ın Hükümet Görevine Devam Edebileceğini Söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın hükümetteki görevine 'istediği kadar' devam edebileceğini belirtti. Musk, federal hükümetin verimliliği konusunda önemli katkılar sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda hükümetteki resmi görevinden ayrılması beklenen Amerikalı milyarder Elon Musk'ın "istediği kadar" yönetimde kalabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumluluğunu üstlenen Musk'ın durumu hakkında konuştu.

Trump, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerindeki görevlerine odaklanmak için yakında hükümetteki görevinden ayrılacağı belirtilen Musk'a hitaben, "Burada istediğin kadar kalabilirsin." dedi

ABD Başkanı Trump, Musk'ın federal hükümetin küçültülmesi ve israfın önlenmesi gibi konularda ciddi bir rol oynadığını vurgulayarak, "Elon Musk'a çok büyük haksızlıklar yapıldı. Gerçekten çok fedakarlık yaptı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Musk ise DOGE kapsamı altında şu ana dek hükümette yaklaşık 160 milyar dolarlık tasarruf sağladıklarını ve bu miktarın daha da artacağını belirtti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Musk'ın Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlerindeki görevlerine odaklanmak için yakın zamanda hükümetteki resmi görevinden ayrılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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