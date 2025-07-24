Trump, Elon Musk'ı Yok Etme İddialarını Yalanladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ve şirketlerinin 'yok edileceği' iddialarının doğru olmadığını belirterek, Musk'ın başarısının ABD'nin lehine olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li iş insanı Elon Musk'ı ve şirketlerini "yok edeceği" iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Trump, Truth Social üzerinden Trump, Musk'ı ve şirketlerini "yok edeceği" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Trump, "Herkes, Elon'ın ABD hükümetinden aldığı büyük ölçekli sübvansiyonların bir kısmını ya da tamamını geri alarak Elon'ın şirketlerini yok edeceğimi söylüyor. Bu doğru değil!" ifadelerini kullandı.

Trump, Musk ve kendisinin ABD'de tüm işletmelerinin başarılı olmasını istediğini ve Musk'ın işletmelerinin başarılı olmasının ABD'nin lehine olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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