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Trump, Eğitim Bakanlığını Lağvetti

Trump, Eğitim Bakanlığını Lağvetti
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ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'nın lağvedilmesine dair bir kararname imzalayarak eğitimi eyaletlere devretme kararı aldığını açıkladı. Trump, bakanlığın ülkeye bir yarar sağlamadığını belirterek, Pell Bursları ve diğer fonların korunacağını ifade etti.

1. ANONS (İngilizce): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2- Trump'ın kararnameyi imzalarken çekilen çeşitli görüntüleri

ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'nın lağvedilmesi sürecine resmen başlanmasına ilişkin bir kararname imzalayarak eğitim konusunu tekrar eyaletlere bırakmaya karar verdiklerini söyledi.

ANONS (İngilizce): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'nın lağvedilmesine ilişkin bir kararname imzaladı.

ABD'deki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, okuma ve matematik konularında düşük yeterliklere sahip olması nedeniyle Eğitim Bakanlığı'nın "ülkeye bir yararı olmadığını" kaydeden Trump, eğitimi eyaletlere bırakacaklarını ifade etti.

Trump, bakanlığın Pell Bursları, Başlık I yardımları ve engelli ve özel ihtiyaçlı çocuklara yönelik fon kaynakları gibi işlevlerinin "tamamen korunacağını ve diğer kurum ve bakanlıklar arasında paylaştırılacağını" kaydetti.

Pell Bursları, düşük gelirli öğrencilerin üniversite harçlarını ödemelerine yardımcı olmayı amaçlayan federal mali yardımlar olarak biliniyor. Başlık I yardımları ise dezavantajlı öğrenciler için eğitim fırsatlarının geliştirilmesi amacıyla düşük gelirli ailelerin çocuklarının yüksek oranda devam ettiği okullara ve okul bölgelerine sağlanan federal fonlar olarak tanımlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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