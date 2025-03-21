Trump Eğitim Bakanlığı'nı Lağvetme Sürecine Başladı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da imzaladığı bir kararname ile Eğitim Bakanlığı'nın lağvedilmesi sürecine resmi olarak start verdi. Eğitim konusunun yeniden eyaletlere bırakılacağını duyurdu.
WASHINGTON, 21 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C.'deki Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyi gösteriyor, 20 Mart 2025.
-ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'nın lağvedilmesi sürecine resmen başlanmasına ilişkin bir kararname imzalayarak eğitim konusunu tekrar eyaletlere bırakmaya karar verdiklerini söyledi. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel