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Trump Eğitim Bakanlığı'nı Lağvetme Sürecine Başladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da imzaladığı bir kararname ile Eğitim Bakanlığı'nın lağvedilmesi sürecine resmi olarak start verdi. Eğitim konusunun yeniden eyaletlere bırakılacağını duyurdu.

WASHINGTON, 21 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C.'deki Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyi gösteriyor, 20 Mart 2025.

-ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'nın lağvedilmesi sürecine resmen başlanmasına ilişkin bir kararname imzalayarak eğitim konusunu tekrar eyaletlere bırakmaya karar verdiklerini söyledi. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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