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Trump, Düzensiz Göçmenlerin Libya'ya Sınır Dışı Edilmesi Hakkında Yanıt Verdi

Trump, Düzensiz Göçmenlerin Libya'ya Sınır Dışı Edilmesi Hakkında Yanıt Verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin düzensiz göçmenleri Libya'ya sınır dışı edip etmediği konusunda belirsizlik yaşandığını belirtti ve konuyu İç Güvenlik Bakanlığı'na yönlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin bazı düzensiz göçmenleri Libya'ya sınır dışı edip etmediği sorusuna, "Bilmiyorum, bunu İç Güvenlik Bakanlığına sormanız gerek." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, ABD yönetiminin bazı düzensiz göçmenleri bu hafta Libya'ya sınır dışı edip etmediğine ilişkin soruya, "Bilmiyorum, bunu İç Güvenlik Bakanlığına sormanız gerek." yanıtını verdi.

Uluslararası bazı yayın kuruluşlarında, ABD'nin bir grup "suçlu" düzensiz göçmeni, Libya'ya sınır dışı edeceği yönünde haberler yer almıştı.

Libya yönetimi ise söz konusu iddiayı reddetmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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