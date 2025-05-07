Trump, Düzensiz Göçmenlerin Libya'ya Sınır Dışı Edilmesi Hakkında Yanıt Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin bazı düzensiz göçmenleri Libya'ya sınır dışı edip etmediği sorusuna, "Bilmiyorum, bunu İç Güvenlik Bakanlığına sormanız gerek." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, ABD yönetiminin bazı düzensiz göçmenleri bu hafta Libya'ya sınır dışı edip etmediğine ilişkin soruya, "Bilmiyorum, bunu İç Güvenlik Bakanlığına sormanız gerek." yanıtını verdi.

Uluslararası bazı yayın kuruluşlarında, ABD'nin bir grup "suçlu" düzensiz göçmeni, Libya'ya sınır dışı edeceği yönünde haberler yer almıştı.

Libya yönetimi ise söz konusu iddiayı reddetmişti.