Trump, Düşük Gelirli Kesimlere Gıda Yardımını Demokratların Oyuna Bağladı

ABD Başkanı Donald Trump, düşük gelirli kesimlere yönelik gıda yardımlarını, ancak Demokratların hükümetin açılması yönünde oy kullanmasından sonra yeniden başlatacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha Demokratları hedef aldı.

Hükümetin 35 gündür kapalı olmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, hükümetin açılmaması halinde ülkedeki milyonlarca düşük gelirlinin faydalandığı "Ek Beslenme Yardım Programına" (SNAP) devam etmeyeceklerini ifade etti.

Trump, "SNAP yardımları... Ancak radikal sol Demokratlar hükümetin açılmasını sağladığında verilecek, ki bunu kolayca yapabilirler; daha önce değil." ifadesini kullandı.

Joe Biden yönetiminin SNAP programını genişlettiğini savunan Trump, söz konusu yardımların sadece ihtiyaç sahiplerine değil, isteyen herkese dağıtıldığını ileri sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'ten Demokratlara çağrı

Öte yandan düzenlediği basın brifinginde konuyla ilgili soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, SNAP yardımlarının devam etmesi konusunda Demokratlara çağrıda bulundu.

Leavitt, mahkemenin söz konusu yardımların "acil durum fonundaki" para ile yapılmaya devam edilmesi kararına ilişkin, "Biz yönetim olarak mahkeme kararını tam olarak yerine getiriyoruz. Az önce Başkan'la bu konuyu konuştum. SNAP yardımlarından yararlananlar, bu parayı almanın biraz zaman alacağını anlamalılar, çünkü Demokratlar yönetimi çok zor bir duruma soktu." diye konuştu.

Mahkeme kararına uyacaklarını, ancak ilgili federal kurumların acil durum fonundaki bütçeyi uygun yöntemlerle gıda yardımlarına aktarmalarının zaman alacağını kaydeden Leavitt, Demokratların hükümetin açılması yönünde oy kullanmalarının tüm bu sorunları anında çözeceğini belirtti.

ABD'li sözcü, "Acil durumlar, felaketler ve savaşlar için ayrılmış olan acil durum fonunu kullanacağız ancak Başkan gelecekte bu fona başvurmak istemiyor. Sosyal medya paylaşımında da buna atıfta bulunuyordu." değerlendirmesini yaptı.

"SNAP yardımlarının tam miktarını bu yardımları alanlara ulaştırmanın en iyi yolu, Demokratların hükümeti yeniden açmasıdır." diyen Leavitt, acil durum fonunda sadece 5 milyar dolar bütçenin olduğunu, gıda yardımlarının tamamının ise yaklaşık 9 milyar dolarlık bir bütçe gerektirdiğine işaret etti.

ABD'de SNAP yardımlarından yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor.

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, 4 Kasım'da Demokratların SNAP programlarına tam finansman sağlanmasını öngören bir tasarısını reddetmişti.