Trump Dönemindeki Hükümet Kapanması Rekor Kırdı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümetinin 36 gündür süren kapanması, bir önceki Trump döneminin 34 günlük rekorunu geçerek ülkenin en uzun hükümet kapanması oldu. Beyaz Saray Sözcüsü, Demokratları suçlayarak kapanmanın sebebi olarak gösterdi. Cumhuriyetçi senatörlerden John Thune, hükümetin kapanmasının aptalca olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin 36 gündür süren kapanması, bir önceki Trump döneminin 34 günlük rekorunu geçerek ülkenin en uzun kapanması oldu.

The New York Times'ın haberine göre, ABD tarihinin en uzun süreli kapanma rekoru bir kez daha Trump yönetimi tarafından kırıldı.

Trump hükümeti, 36. gününe giren hükümet kapanması ile Trump'ın ilk dönemindeki 34 günlük kapanma rekorunu aştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt basın toplantısında, Demokratları suçlayarak, "Demokratlar bu kapanışla Amerikan ailelerine, işçilere ve işletmelere kasıtlı olarak zarar veriyorlar." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Leavitt, Trump'ın hükümetin kapanmasını sona erdirmek için ne yaptığı sorulduğunda, ABD Başkanı'nın Cumhuriyetçileri bir bütçe tasarısı üzerinde "oy vermeye devam etmeleri için zorladığını" söyledi.

Trump'ın, Cumhuriyetçi senatörlerle bugün Beyaz Saray'da görüşmesi planlanıyor.

Cumhuriyetçi South Dakota Senatörü John Thune gazetecilere verdiği demeçte, konuya ilişkin "Hükümetin kapanması aptalca bir şey. Burada yeterince uzun süredir bulunuyorum ve birkaç kez bu durumu yaşadım. Kimse bu durumdan kazançlı çıkmıyor." yorumunu yaptı.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, basına yaptığı açıklamada, bazı gayriresmi görüşmelerin sürdüğünü ve Demokratların "tüm seçenekleri değerlendirdiğini" söyledi.

Trump'ın görüşmelere dahil olmadığını belirten Schumer, "Bu kapanmanın suçu onun omuzlarında." dedi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
