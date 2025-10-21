Trump, Diddy'nin Hapis Cezasını Hafifletebilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs'a "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını hafifletmeyi veya tamamen kaldırmayı düşündüğü öne sürüldü.

Dünya çapında magazin haberleri yapan TMZ sitesine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Combs'un cezasının kesinleşmesinin hemen ardından sanatçının avukatlarının hükümetin üst düzey yetkilileriyle iletişime geçtiğini ileri sürdü.

Trump'ın, Combs'a verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını hafifletmeyi veya tamamen kaldırmayı değerlendirdiğini iddia eden yetkili, Trump'ın bu hafta Combs'un serbest kalmasını sağlayacak bir karar alma olasılığının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Yetkili ayrıca bazı Beyaz Saray çalışanlarının, cezayı hafifletmemesi için Trump'a telkinde bulunduğunu aktardı.

Diddy'nin geçmişi

"Diddy" lakaplı Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede, Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur bıraktığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu kaydedilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerindeki aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede, Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de belirtilmişti.

Mahkeme, 3 Ekim'deki kararında Combs'u "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşımak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.