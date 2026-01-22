Trump, Davos'tan Grönland ve Barış Kurulu kazanımlarıyla döndüğünü vurguladı

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'tan Washington'a Grönland ve Barış Kurulu'ndaki kazanımlarla geri döndüğünü belirtti.

56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarına katılan ABD Başkanı Trump, Davos'tan Washington'a dönerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gezisini değerlendirdi.

Trump, "Davos'ta inanılmaz zaman geçirdim. Grönland'ın nasıl şekilleneceği üzerinde çalışılıyor ve bu durum ABD için harika olacak. Barış Kurulu ise dünyanın daha önce hiç görmediği bir şey ve çok özel." ifadelerini kullandı.

Fox Business kanalına verdiği röportajda Trump, NATO ile yapılan çerçeve anlaşma kapsamında, ABD'nin Grönland'a "tam erişim" sağlayacağı bir formülü müzakere ettiklerini açıklamıştı.

Trump ayrıca, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkenin katıldığı Barış Kurulu Şartı imza törenine ev sahipliği yapmıştı.