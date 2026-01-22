Haberler

Trump, Davos'tan Grönland ve Barış Kurulu kazanımlarıyla döndüğünü vurguladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta katıldığı 56. Dünya Ekonomi Forumu'ndan elde ettiği kazanımları sosyal medya üzerinden paylaştı. Grönland ile ilgili çalışmaların ABD için büyük yarar sağlayacağını belirten Trump, Barış Kurulu'nu da dünyanın önüne çıkaracak özel bir gelişme olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'tan Washington'a Grönland ve Barış Kurulu'ndaki kazanımlarla geri döndüğünü belirtti.

56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarına katılan ABD Başkanı Trump, Davos'tan Washington'a dönerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gezisini değerlendirdi.

Trump, "Davos'ta inanılmaz zaman geçirdim. Grönland'ın nasıl şekilleneceği üzerinde çalışılıyor ve bu durum ABD için harika olacak. Barış Kurulu ise dünyanın daha önce hiç görmediği bir şey ve çok özel." ifadelerini kullandı.

Fox Business kanalına verdiği röportajda Trump, NATO ile yapılan çerçeve anlaşma kapsamında, ABD'nin Grönland'a "tam erişim" sağlayacağı bir formülü müzakere ettiklerini açıklamıştı.

Trump ayrıca, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkenin katıldığı Barış Kurulu Şartı imza törenine ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
