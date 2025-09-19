Haberler

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduğunu" bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduğunu" bildirdi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.???????

Trump, açıklamasını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum." ifadesiyle tamamladı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti

Komşu, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.