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Trump: Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız

Trump: Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız
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ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'de yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde, iki ülke arasında iyi bir anlaşma sağlanması gerektiğini vurguladı. Trump, Çin ile ticaret açığına dikkat çekerek, geçmişteki uygulamaların devamına izin verilmeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yapılacak ABD-Çin görüşmeleri öncesinde "(Çin ile) Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki bir imza töreninde ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

Trump, hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilecek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in katılacağı görüşmelere ilişkin, "(Çin ile) Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Bessent'in Çin ile bir anlaşma yapmadan dönmesi halinde hayal kırıklığına uğrayıp uğramayacağı sorusuna ise Trump, "Hayır, hiç de değil." karşılığını verdi.

Geçen yıl Çin'e 1 trilyon dolar açık verdiklerini ve şu anda ticaret yapmayarak bu açığı vermediklerini söyleyen ABD Başkanı, "Ben sadece Çin'in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin'e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz." diye konuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, hafta sonu İsviçre'de Çin'den gelen temsilcilerle görüşecek.

İsviçre'deki görüşme, Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze temas olacak.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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