Trump, Charlie Kirk'ün Katil Zanlısının Yakalandığını Açıkladı

NEW ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısının yakalandığını, katıldığı canlı televizyon programında açıkladı.

ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Trump, "Çok büyük bir ihtimalle (Kirk'ü öldüren kişiyi) gözaltına aldık. Herkes çok iyi iş çıkardı." ifadesini kullandı.

Trump, "Kendisine çok yakın biri onu ihbar etti." dedi.

"Umarım idam cezası alır"

Trump, zanlıya bir papazın ihbarı sonucu ulaşıldığını söyledi.

Haberi yayına girmeden 5 dakika önce aldığını ifade eden Trump, zanlının gözaltına alınmasında ailesinin de rol oynadığını belirtti.

Saldırganın arkasında kimin olabileceğinin bu aşamada bilinmediğini dile getiren Trump, saldırının düzenlendiği Utah eyaletinde cinayet suçunun cezasının idam olduğunun hatırlatılması üzerine de "Umarım idam cezası alır. Charlie Kirk iyi insandı, bunu hak etmedi." dedi.

Trump, "Bu korkunç cinayetin gerekli cezayı almasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada, Associated Press'e konuşan bir emniyet yetkilisi, Kirk'ün suikastıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüphelinin Utah'tan 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğunu açıkladı.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu, Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündüğü şüphelinin fotoğraflarını paylaşarak, failin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıklamıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan kar amacı gütmeyen kuruluş Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta da 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.