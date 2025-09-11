Trump, Charlie Kirk İçin Ülke Genelinde Bayrakların Yarıya İndirilmesini Talep Etti

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün (31) Utah'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

ABD kamuoyunda, Trump'a yakınlığıyla bilinen muhafazakar aktivist Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesi ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor.

Başkan Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelindeki bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Gözaltında şüpheli yok

Öte yandan, silahlı saldırının yaşandığı Utah Valley Üniversitesi (UVU) Sözcüsü Ellen Treanor, yazılı bir açıklama yaparak, olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil dört ayrı güvenlik biriminin yoğun şekilde soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Treanor, şu ana kadar gözaltında herhangi bir şüphelinin olmadığını belirtti.

Olay

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'ın verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, yerel saatle çarşamba günü öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasına düşen bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin olayın zanlısı olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kirk'ün saldırı haberine ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.