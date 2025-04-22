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Trump, Cammu Keşmir'deki Turist Saldırısını Kınadı

Trump, Cammu Keşmir'deki Turist Saldırısını Kınadı
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği turistlere yönelik saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde silahlı kişilerin turistlere yönelik saldırısını kınadı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Trump, açıklamasında, "Keşmir'den gelen haberler son derece rahatsız edici. ABD, terörizme karşı Hindistan'ın yanında güçlü bir şekilde durmaktadır. Başbakan (Narendra) Modi ve Hindistan halkına tam desteğimizi ve en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın brifinginde söz konusu saldırıyı kınadıklarını ve Hindistan'ın yanında olduklarını belirtti.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucunda 26 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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