Trump, Bolsonaro'nun Darbe Girişiminden Suçlu Bulunmasına Şaşırdı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun mevcut hükümete yönelik darbe girişiminden suçlu bulunmasına şaşırdığını ve bu karardan memnun olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan New York'a gitmek üzere ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Yüksek Mahkeme tarafından darbe girişiminde bulunmaktan suçlu bulunmasından memnun olmadığını söyleyerek "O duruşmayı izledim. Onu oldukça iyi tanıyorum, bence iyi bir devlet başkanıydı. Böyle bir şeyin olması çok şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

Kendisine de benzer davaların açıldığını ancak hukuken bunları atlattığını ifade eden Trump, "Onu, Brezilya Devlet Başkanı olarak tanıyordum. İyi bir insandı ve böyle bir şeyin olacağını düşünmüyordum." değerlendirmesini yaptı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu bulmuştu. Mahkemede davaya bakan 5 yargıçtan 3'ü Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişiminden suçlu bulduklarını açıklamıştı.