Trump, BM'ye Desteğini Vurguladı

NEW ABD Başkan Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) ile her konuda aynı düşünmese bile kurumun destekçisi olduğunu belirterek, "Ülkemiz, Birleşmiş Milletleri yüzde 100 destekliyor. Birleşmiş Milletlerin potansiyelinin inanılmaz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump, BM Genel Kuruluna hitabından sonra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreteri, ABD'nin BM'ye desteğinin her zaman çok önemli olduğunu vurgulayarak, Trump'a "uluslararası barışa yönelik çabalarından" dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Trump ise BM binasına girişinde yürüyen merdivenin ve sonrasında konuşması öncesinde teleprompter cihazının bozulmasını esprili bir dille gündeme getirerek, "Burada olmak her zaman bir onurdur ancak bu sefer yürüyen merdiven ve teleprompter ile daha heyecanlıydı. Olur böyle şeyler." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Ülkemiz, Birleşmiş Milletleri yüzde 100 destekliyor. Birleşmiş Milletlerin potansiyelinin inanılmaz olduğunu düşünüyorum. BM çok şey yapabilir, ben destekliyorum. Bazen onunla aynı fikirde olmayabilirim ama onu çok destekliyorum." diye konuştu.