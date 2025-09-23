Trump, BM Genel Kurulu'nda Siyasi Açıklamalar Yaptı

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşmasında, Gazze'deki insani krizden Rusya- Ukrayna Savaşı'na, iklim değişikliğinden gümrük anlaşmalarına kadar iç ve dış politikadaki temel siyasi yaklaşımlarını özetledi.

ABD Başkanı Trump, yaklaşık 1 saat süren ve en uzun lider konuşmalarından biri olarak kayıtlara geçen konuşmasında, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Kürsüye gelişinde teleprompter bozuk olduğu için bir süre konuşmasına başlamayan Trump, mizahi bir dille BM asansörlerinin ve teleprompter cihazlarının bozuk olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu ve şu anda da hem Orta Doğu'daki çatışmaları hem de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmaya çalıştığını savunarak "Gazze'deki savaşı derhal durdurmalıyız. Derhal müzakereye başlamalıyız, barış müzakereleri yapmalıyız, rehinelerin tamamı serbest bırakılmalı." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kısa sürede durdurmayı umduğunu ancak göreve geldikten sonra işlerin istediği gibi gitmediğini anlatan Trump, "Eğer Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, ABD (Rusya'ya karşı) çok güçlü bir dizi gümrük vergisi uygulamaya hazır." diye konuştu.

Savaş devam ederken Avrupa ülkelerinin Moskova'dan petrol ve doğal gaz almaya devam etmesinden hiç memnun olmadığını vurgulayan ABD Başkanı, "(Avrupa ülkeleri) Rusya ile savaşırken Rusya'dan petrol ve doğalgaz satın alıyorlar. Bu, onlar için utanç verici bir durum." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Çin ve Hindistan'a da yüklenerek "Çin ve Hindistan, Rus petrolünü satın almayı sürdürerek, devam eden (Rusya-Ukrayna) savaşın başlıca finansörleri durumundadır." yorumunu yaptı.