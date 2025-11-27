Haberler

Trump, Beyaz Saray Yakınındaki Saldırıya Tepki Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulmasının ardından saldırgana yönelik sert ifadeler kullandı ve güvenlik güçlerine desteğini belirtti.

(ANKARA) -ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız mensubunun vurulmasının ardından sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin Truth Social'da bir mesaj yayınlayarak saldırgana yönelik ağır ifadeler kullandı. Trump, saldırganı "İki Ulusal Muhafız askerini vuran hayvan" sözleriyle nitelendirirken, sorumlunun "çok ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.

Trump paylaşımında, "Tanrı Büyük Ulusal Muhafızlarımızı ve tüm Ordumuzu ve Kolluk Kuvvetlerimizi korusun. Bunlar gerçekten harika insanlar," ifadelerine yer verdi. Ayrıca, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ben ve Başkanlık Ofisi'yle ilişkili herkes sizinleyim!" sözleriyle güvenlik güçlerine desteğini vurguladı.

