Trump, Belarus'taki Siyasi Tutukluların Serbest Bırakılabileceğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus'un, çoğu siyasi nedenlerle tutuklanan yüzlerce kişiyi yakın zamanda serbest bırakabileceğini belirtti.

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yakın zamanda telefonda görüştüğünü aktardı.

Lukaşenko'nun daha önce 16 kişiyi serbest bırakmasını "güzel bir jest" olarak tanımlayan Trump, "Belarus'un lideri, çok saygı duyulan, güçlü bir lider." dedi.

Trump, Belarus'ta halen dünyanın farklı yerlerinden yaklaşık 1400 ila 1500 tutuklunun bulunduğunu ifade etti.

Bu kişilerin önemli kısmının siyasi tutuklu olduğuna işaret eden Trump, "Görünüşe göre yakın gelecekte serbest bırakılacaklar." diye konuştu.

Trump, 15 Ağustos'ta ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Lukaşenko ile harika bir görüşme yaptım. Görüşmenin amacı, 16 tutuklunun serbest bırakılması nedeniyle kendisine teşekkür etmekti. Ayrıca 1300 tutuklunun daha serbest bırakılmasını da konuştuk." ifadesini kullanmıştı.

Lukaşenko'nun, 21 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u kabul etmesinin ardından da farklı ülke vatandaşı 14 tutuklunun serbest bırakılmasına karar verildiği bildirilmişti.