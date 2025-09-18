Trump, Begram Hava Üssü'nü Geri İstemekte Israrcı

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Begram Hava Üssü'nün bırakılmasının büyük bir "beceriksizlik" olduğunu belirterek, "Begram Üssü'nü geri almak istiyorum, orası asla bırakılmamalıydı." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere ziyaretini tamamlayan ABD Başkanı Trump, Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında ilk kez kamuoyuyla paylaştığı bilgiyi bir kez daha vurguladı.

ABD Başkanı, "Begram Üssü'nü geri almak istiyorum, orası asla bırakılmamalıydı. Orayı bırakmak büyük bir beceriksizlikti." ifadelerini kullandı ve Afganistan'dan çekilme konusunda eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini suçladı.

Begram Hava Üssü'nün pist gücü ve uzunluğu açısından dünyanın en güçlü üslerinden biri olduğunu anlatan Trump, böyle bir yerin hiçbir karşılık olmadan bırakılmasını kabul edemediğini söyledi.

Çin'in üsse yaklaşık bir saatlik mesafede nükleer silah ürettiğini ifade eden Trump, bu konumuyla da üssün çok kritik bir lokasyonda olduğunun altını çizdi.

CNN: Trump yönetimi aylardır Taliban'la görüşüyor

Öte yandan CNN'de yer alan ve 3 yetkiliye dayandırılan haberde, Trump yönetiminin Bergam'ı geri alabilmek için Taliban yönetimiyle aylardır gizlice görüştüğü iddia edildi.

Trump'ın üssü geri almak istedikleri açıklamasıyla kamuoyunun gündemine gelen konunun, aslında mart ayından bu yana Washington'ın Afganistan gündeminde bulunduğuna dikkati çekildi.

Trump'ın helikopteri arıza yaptı

Öte yandan Beyaz Saray, Trump'ın İngiltere'den ayrılırken "küçük bir hidrolik sorun" nedeniyle ana helikopterden destek helikopterine geçmek zorunda kaldığını ancak herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Starmer ile ortak basın toplantısında konuyu gündeme getiren Trump, "Bu arada orayı geri almaya çalışıyoruz. Bu biraz son dakika haberi olabilir. Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın, Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." şeklinde konuşmuştu.

Trump, daha önceki açıklamalarında da Begram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk ettiklerini ve bunun Biden yönetiminin suçu olduğunu savunuyordu.