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Trump: "Başkanlığa aday olan herkes zihinsel yeterlilik testinden geçmeli"

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Trump: 'Başkanlığa aday olan herkes zihinsel yeterlilik testinden geçmeli'

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkede başkanlık seçimlerine aday olan herkesin, zihinsel yeterlilik testine girmesi gerektiğini söyledi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkede başkanlık seçimlerine aday olan herkesin, zihinsel yeterlilik testine girmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Truth Social" isimli sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, ABD'de başkanlık seçimlerine aday olan herkesin, adaylığını duyurmasıyla ya da öncesinde tam ve eksiksiz bir zihinsel yeterlilik testine girmeyi kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Halihazırda 76 yaşında olan ve 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday olan Trump, adayların fiziksel olarak çalışmaya uygun olduğunu gösteren bir teste de girmesi gerektiği görüşünü savundu.

Trump, "Seçkin bir başkan olmak, muazzam bir zihinsel keskinlik ve fiziksel dayanıklılık gerektirir. Bu niteliklere sahip değilseniz muhtemelen başarılı olamayacaksınız." ifadesini kullandı.

Seçimlere adaylığını yakın zamanda açıklayan Nikki Haley, 75 yaşın üzerindeki siyasetçiler için zorunlu zihinsel yeterlilik testleri getireceğini söylemişti.

80 yaşındaki mevcut ABD Başkanı Joe Biden ise adaylığını henüz resmen duyurmadı. Ancak aday olur ve seçilirse 82 yaşında başkanlık yemini yapacak olan Biden, en yaşlı Amerikan başkanı olarak tarihe geçecek.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Güncel

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