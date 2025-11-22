Trump, Barış Planının Son Tarihini 27 Kasım Olarak Belirledi

WASHINGTON, 22 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, tarafların hazırladıkları 28 maddelik barış planını kabul etmeleri için 27 Kasım'ı son tarih olarak belirlediklerini açıkladı.

Trump, Fox News Radio'ya verdiği demeçte, "Birçok son tarih belirledim, ancak işler yolunda gidiyorsa, son tarihleri uzatma eğiliminde olursunuz. Perşembe günü son tarih. Bizce uygun bir zaman" dedi.

Ukrayna'nın toprak kaybettiğini söyleyen Trump "kısa sürede mağlup olacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından cuma günü X üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının "barışa giden yolu gerçekten uygulanabilir hale getirmek için ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde ABD ve Avrupa ile birlikte çalışmayı kabul ettiğini" söyledi.

Zelenskiy, ulusa seslendiği konuşmasında, "Ukrayna şu anda çok zor bir seçimle karşı karşıya: ya onurunu kaybetme ya da önemli bir ortağını kaybetme riski. ya zorlu 28 madde ya da son derece zor bir kış" ifadelerini kullandı.