Haberler

Trump, Barış Planının Son Tarihini 27 Kasım Olarak Belirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 28 maddelik barış planının kabulü için 27 Kasım tarihini son tarih olarak belirlediklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesi için zor bir seçimle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

WASHINGTON, 22 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, tarafların hazırladıkları 28 maddelik barış planını kabul etmeleri için 27 Kasım'ı son tarih olarak belirlediklerini açıkladı.

Trump, Fox News Radio'ya verdiği demeçte, "Birçok son tarih belirledim, ancak işler yolunda gidiyorsa, son tarihleri uzatma eğiliminde olursunuz. Perşembe günü son tarih. Bizce uygun bir zaman" dedi.

Ukrayna'nın toprak kaybettiğini söyleyen Trump "kısa sürede mağlup olacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından cuma günü X üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının "barışa giden yolu gerçekten uygulanabilir hale getirmek için ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde ABD ve Avrupa ile birlikte çalışmayı kabul ettiğini" söyledi.

Zelenskiy, ulusa seslendiği konuşmasında, "Ukrayna şu anda çok zor bir seçimle karşı karşıya: ya onurunu kaybetme ya da önemli bir ortağını kaybetme riski. ya zorlu 28 madde ya da son derece zor bir kış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.