Trump, BAE Devlet Başkanı Al-Nahyan ile Şeyh Zayed Camii'ni Ziyaret Etti

Trump, BAE Devlet Başkanı Al-Nahyan ile Şeyh Zayed Camii'ni Ziyaret Etti
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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile birlikte Şeyh Zayed Camii'ni gezdi. Ziyaret, Orta Doğu turunun son ayağı olarak gerçekleşti.

- Trump, BAE Devlet Başkanı Al-Nahyan ile Şeyh Zayed Camii'ni gezdi

Trump, BAE'de

ABU DABİ - ABD Başkanı Donald Trump, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Şeyh Zayed Camii'ni gezdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye geldi. Trump'ı taşıyan Air Force One uçağına BAE'ye ait F-16 savaş uçakları eşlik etti. Trump'ı havalimanında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan karşıladı. Trump ve Al Nahyan, havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra dünyanın en büyük camilerinden Şeyh Zayed Camii'ne geçti. Al Nahyan, Trump'a camiyi gezdirdi.

İki liderin camiden sonra Qasr Al Watan Başkanlık Sarayı'na geçmesi bekleniyor.

Trump, yapay zeka merkezi olmayı hedefleyen petrol zengini BAE ile milyarlarca dolarlık iş anlaşmaları yapmayı umuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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