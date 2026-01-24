Haberler

ABD Başkanı Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan'a Mesaj: "Sona Erdirdiğim 8 Savaştan Biri... Şimdi Refah Ve Barış Var"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, ağustos ayında imzalanan barış anlaşmasına bağlı kaldıkları için teşekkür etti. Trump, bölgede artık barış ve refahın hakim olduğunu belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, ağustos ayında imzalanan barış anlaşmasına bağlı kaldıkları için teşekkür etti. Trump, söz konusu çatışmayı sona erdirdiği "sekiz savaştan biri" olarak nitelendirerek, bölgede artık barış ve refahın hakim olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şubat ayında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Azerbaycan ve Ermenistan'ı ziyaret edeceğini belirtti. ABD Başkanı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a, geçen Ağustos ayında imzaladığımız Barış Anlaşması'na bağlı kaldıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bu, sona erdirdiğim 8 savaştan biri olan, son derece çirkin bir savaştı; ancak şimdi refah ve barış var.

Şubat ayında Başkan Yardımcısı Vance, barış çabalarımızı ilerletmek ve Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nı geliştirmek amacıyla her iki ülkeyi de ziyaret edecek.

Azerbaycan ile stratejik ortaklığımızı güçlendireceğiz; Ermenistan ile barışçıl nükleer iş birliğine yönelik güzel bir anlaşma yapacağız; büyük yarı iletken üreticilerimiz için anlaşmalar imzalayacağız ve ABD'de üretilen savunma ekipmanlarının - vücut zırhları, botlar ve daha fazlası gibi - Azerbaycan'a satışını gerçekleştireceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti