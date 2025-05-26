Trump, Avrupa Birliği'nden İthalata Gümrük Vergisini Erteledi

NEW YORK/BRÜKSEL, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nden yapılan ithalata getirmeyi planladığı yüzde 50 gümrük vergisini 9 Temmuz'a kadar erteledi.

Trump, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı telefon görüşmesi sonrasında sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajında, "Gümrük vergisini ertelemek benim için bir ayrıcalıktı. Von der Leyen, ciddi müzakere için bir araya gelmek istiyor" dedi.

Von der Leyen de sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesini "iyi" diye niteleyerek, "Avrupa, görüşmeleri hızlı ve kararlı şekilde yürütmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Trump cuma günü yaptığı açıklamada, 27 üyeden oluşan birlikle gerçekleştirilen görüşmelerde "bir ilerleme kaydedilemediğini" belirterek 1 Haziran'dan itibaren AB'den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

Trump'ın tehdidi karşısında hoşnutsuzluklarını ifade eden AB yetkilileri ve üye ülke temsilcileri, bu tür zora dayalı taktiklerin, AB ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuştu.