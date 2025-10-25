Haberler

Trump, Asya Turuna Çıkıyor: Şi ile Görüşme Umutlu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan Asya turuna çıkarken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmeden umutlu olduğunu ifade etti. Görüşmede ticaret, gümrük vergileri ve Tayvan konuları ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya turuna çıkarken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin "iyi geçeceğini" umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Asya turu için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile yapacağı görüşmede özellikle iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük vergileri konusunun yanı sıra Tayvan'la ilgili başlıkları tüm boyutlarıyla ele alacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, "Devlet Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var, onun da bizimle konuşacak çok şeyi var. İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kanada ile ticaret anlaşmasını askıya alması konusuna da değinen Trump, şu aşamada Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmeyi düşünmediğini belirtti ve bu ülkenin "kirli bir oyun oynadığını" ileri sürdü.

Trump'ın Asya turunun detayları

ABD ile Çin arasındaki ekonomik çekişme devam ederken, ABD Başkanı Trump yaklaşık bir hafta sürecek olan Asya seyahati için Washington'dan ayrıldı.

İlk durağı Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur olan Trump, 26 Ekim Pazar günü, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmasını sonlandıran anlaşmanın imza törenine katılacak. Trump'ın burada Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile de görüşmesi bekleniyor.

Pazartesi sabahı Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geçecek olan Trump, burada yeni seçilen Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir araya gelecek.

Trump'ın Japonya ziyareti, Çin ve Kuzey Kore'ye bu ortaklığın devam edeceğinin önemli bir mesajı niteliğinde olacak.

ABD Başkanı, çarşamba günü bölgedeki diğer önemli bir müttefiki olan Güney Kore'nin Busan kentine geçerek burada düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak. Trump, burada zirveye katılan liderlerle bir araya gelecek.

ABD Başkanı Trump, Asya turunun son günü olan 30 Ekim Perşembe günü, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Trump, Şi ile görüşeceği mesajını daha önce açıklamış ancak iki ülke arasındaki gümrük vergileri savaşı zaman zaman yapılan planlamaları aksatmıştı.

Trump'ın "herkes için adil bir sonuç" çıkmasını umduğunu söylediği bu görüşmenin sonucunu piyasalar kadar siyasi çevreler de yakından takip ediyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
TELE1 sunucusu kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi

Sunucu kanala kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

İlk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok

158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
Fransa, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor

Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya dev füze ve savaş uçağı teslimatı
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi

Resmi açıklama geldi! Süper Lig'in yeni yıldızı en az 2 ay yok
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.