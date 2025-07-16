Trump, Afrika ve Karayipler Ülkelerine Yeni Gümrük Vergileri Getiriyor

NEW YORK, 16 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Afrika ve Karayipler dahil küçük ülkelere yönelik yüzde 10'un üzerinde gümrük vergisi uygulamayı planladığını duyurdu.

Associated Press'in haberine göre Trump salı günü Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde düzenlediği basın toplantısında, "Muhtemelen hepsi için tek bir gümrük vergisi belirleyeceğiz" dedi. Trump en az 100 ülkeyi kapsayacak şekilde "yüzde 10'un biraz üzerinde" vergi uygulanabileceğini ifade etti.

Trump aynı gün Endonezya ile yeni bir ticaret anlaşmasına vardıklarını da duyurdu. Anlaşma kapsamında, Endonezya'dan ABD'ye ihraç edilen tüm ürünlere yüzde 19 oranında gümrük vergisi uygulanacak. ABD'den Endonezya'ya yapılacak ihracatlar ise gümrük vergilerinden ve gümrük vergisi harici engellerden muaf tutulacak.

Trump, kısa süre önce ABD'nin bazı büyük ticaret ortaklarının da aralarında bulunduğu birçok ülkenin liderine mektup göndererek, 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 20-50 arasında değişen oranlarda yeni gümrük vergileri uygulanacağını bildirmişti.

Trump, ay sonuna kadar bazı ilaçlara yönelik yeni gümrük vergilerinin de açıklanabileceğini söyledi.