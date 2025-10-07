Trump, ABD ve Kanada'nın 'Altın Kubbe' Savunma Projesini Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Kanada'nın, "Altın Kubbe" (Golden Dome) savunma projesinde yakın işbirliği halinde çalıştığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırlarken ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ve Kanada'nın "Altın Kubbe" (Golden Dome) savunma projesinde beraber çalıştığına işaret ederek, "Çok yakın işbirliği içinde olduğumuz bir konu Golden Dome. Bu bir koruma mekanizması. Nasıl çalıştığını görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, Kanada ile birçok ortak alanda beraber çalıştıklarını kaydederek, "İki ülke için Golden Dome üzerinde birlikte çalışacağız ve bu proje çok önemli olacağını düşündüğüm bir şey. Bu korumaya sahip olmak istiyoruz. Gerçekten inanılmaz bir teknoloji." dedi.

Trump, mayıs ayında kamuoyuna duyurduğu proje ile ilgili olarak, sistemin kendi görev süresi bitmeden 3 yıl gibi bir sürede hayata geçirileceğini ve inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.

Trump ayrıca, "Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor." ifadesini kullanmıştı.