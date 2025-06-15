Trump: ABD Şu An Çatışmaya Müdahil Değil Ama Olabilir

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışmasında şu an için ABD'nin müdahil olmadığını ancak gelecekte müdahil olabileceklerini söyledi. Ayrıca Putin'in arabulucu olmasına açık olduğunu belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İsrail- İran çatışmasına şu an ABD'nin müdahil olmadığını ancak bunun mümkün olduğunu söyledi.

Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News'e açıklama yaptı.

ABC News'ten Rachel Scott'a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD'nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi.

Trump, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmada arabulucu olmasına "açık" olduğunu vurgulayarak, "O hazır. Beni aradı. Uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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