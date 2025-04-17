- Trump: "ABD neredeyse dünyadaki her ülke tarafından soyuldu"

Trump ve İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray'da bir araya geldi

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "ABD neredeyse dünyadaki her ülke tarafından soyuldu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Trump, Avrupa Birliği ile bir ticaret anlaşması yapılması konusundaki kararlılığını yineleyerek, "Elbette bir anlaşma olacak. Onlar çok ama çok istiyorlar. Biz de adil bir anlaşma yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ticaret öncelikleri arasında Avrupa'nın olup olmadığının sorulması üzerine ise Trump, "Herkes öncelik listemde değil" yanıtını verdi.

"ABD neredeyse dünyadaki her ülke tarafından soyuldu"

Japonya ile geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeleri hatırlatan Trump, İtalya ve Japonya gibi ülkelerle ticaret müzakerelerinde iyi bir noktaya geldiklerini söyledi. ABD'nin geçmişte ticaret politikalarında zayıf kaldığını vurgulayan Trump, "ABD neredeyse dünyadaki her ülke tarafından soyuldu, istismar edildi. Artık böyle bir şey olmayacak. Adil anlaşmalar yapacağız" dedi.

"Ticarette servet kaybettik, artık böyle olmayacak"

Trump, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetimini eleştirerek, Biden döneminde ticaret alanında büyük kayıplar yaşandığını öne sürdü. "Çin'e gümrük vergisi getirdik, yüz milyarlarca dolar kazandık. Ama sonra hileli bir seçimle bu kazanımlar kaybedildi" ifadelerini kullanan Trump, kendi yönetiminin ülkeyi yeniden ticarette güçlü bir konuma getirdiğini söyledi. Trump, kısa vadede birçok ülke ile önemli anlaşmalar yapılacağının sinyalini vererek, "Herkes bizimle ticaret yapmak istiyor çünkü elimizde herkesin istediği şey var" dedi.

NATO ve savunma harcamaları

NATO yükümlülükleri de gündeme getiren Trump, İtalya'nın savunma harcamalarını artırma yönündeki kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İtalya'nın yüzde 2 hedefini yakalayacak olmasından memnunuz" dedi.

"Kimse bizimle rekabet edemez"

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bazı Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin sorulması üzerine bu gelişmelerden endişe duymadığını söyleyerek, "Hiç kimse bizimle rekabet edemez" ifadelerini kullandı.

"Trump'la iş birliği için buradayım"

İtalya Başbakanı Meloni, Trump ile iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak, "Trump ile bir anlaşma yapabileceğimize inanıyorum. Avrupa Birliği adına konuşamam ama Başkan'ı İtalya'ya resmi bir ziyarete davet etmek istiyorum" dedi.

Meloni, Avrupa ile ticaret anlaşmalarında daha şeffaf ve karşılıklı ihtiyaçların dikkate alınacağı bir yol izlenmesi gerektiğini belirterek, "Orta yolu bulmalıyız çünkü bu herkesin yararına olur. Beni Batı milliyetçisi olarak tanımlayanlar olabilir ama ben daha güçlü bir ortaklık arayışındayım" dedi.