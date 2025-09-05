Trump, ABD-Japonya Ticaret Anlaşmasını İmzaladı

WASHINGTON, 5 Eylül (Xinhua) -- Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD- Japonya ticaret anlaşmasını uygulamaya koyan başkanlık kararnamesini imzaladığını duyurdu.

Perşembe günü imzalanan kararnamede, "ABD, anlaşma kapsamında, ülkeye giren neredeyse tüm Japon ithalatına yüzde 15 düzeyinde temel gümrük vergisi uygulayacaktır. Buna ek olarak, otomobiller ve otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ve ABD'de doğal olarak bulunmayan veya üretilmeyen doğal kaynaklar için sektörlere özgü ayrı uygulamalar getirecektir" ifadesi yer aldı.

Kararnamede, "Japonya ise Amerikan imalat, havacılık, tarım, gıda, enerji, otomobil ve sanayi malı üreticilerine kilit sektörlerde pazar erişiminde büyük ölçekli fırsatlar sunacaktır" da denildi.

Kararnameye göre Japonya, ABD'den pirinç alımlarını yüzde 75 artırmak ve yıllık toplam 8 milyar ABD doları tutarında ABD tarım ürünleri satın almak için hızlı bir şekilde çalışıyor.

Japonya, ek testler yapmadan ABD'de üretilen ve ABD güvenlik sertifikasına sahip binek araçların Japonya'da satışına izin vermek için de çalışma yürütüyor.

Kararnameye göre Japonya ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul etti.

Trump, 22 Temmuz'da ABD ile Japonya arasında karşılıklılık ve ortak ulusal çıkar ilkelerine dayanan yeni bir ABD-Japonya ticaret ilişkileri döneminin temelini oluşturan çerçeve anlaşması yapıldığını duyurmuştu.