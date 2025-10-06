Haberler

Trump, ABD Donanması'nın 250. Yıl Dönümünde Yeni Gemiler Müjdesi Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Norfolk'ta düzenlenen ABD donanmasının kuruluşunun 250. yıl dönümü kutlamalarında, ülkenin donanma tarihinde eşi benzeri olmayan gemilerin yapılacağını duyurdu. Trump, donanmanın gücünü övdü ve düşmanlarına karşı verilen savaşların önemine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, "ülkenin donanma tarihinde hiç olmadığı kadar çok, harika gemiler yapacaklarını" belirtti.

Trump, Virginia eyaletindeki donanma üssünün bulunduğu Norfolk kentinde, ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programında konuştu.

ABD donanmasını öven Trump, "Donanma tarihinde hiç olmadığı kadar çok, harika gemiler yapacağız." dedi.

Trump, "Denizaltılar konusunda diğer ülkelerden 25 yıl öndeyiz, kimse bize yaklaşamaz bile." diye ekledi ve donanma üyelerine, "gerek duyulmadığı sürece kimseyi savaşa göndermekten yana olmadıklarını" söyledi.

ABD deniz gücünün 250 yıllık geçmişine vurgu yapan Trump, "Nereye giderseniz gidin, ne düşünürseniz düşünün bu böyledir. Sahip olduğumuz savaş gücünün benzeri yok." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ne kadar başarılı olduğunu da vurguladı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu! Mutlu Kaya yeniden sahnede

10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu! Mutlu Kaya yeniden sahnede
İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze niyetini belli etti: Ateşkes yok

İsrail ordusunun 1 numaralı ismi niyetini belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.