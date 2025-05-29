Trump'a Suikast Tehdidi: Düzensiz Göçmen Gözaltında

Trump'a Suikast Tehdidi: Düzensiz Göçmen Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Trump'a suikast tehdidinde bulunan düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladı. Noem, tehdidin ardından tüm siyasetçiler ve medya mensuplarını dikkatli olmaya çağırdı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Başkan Donald Trump'a mektupla suikast tehdidinde bulunan bir düzensiz göçmenin, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimi (ICE) tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Noem'in konuya ilişkin ifadelerine yer verildi.

Trump'ı "bir mitingde başından vuracağını" belirttiği mektubuyla tehdit eden düzensiz göçmene karşı Noem, "ICE görevlilerimiz sayesinde, Başkan Trump'ı öldürmekle tehdit eden bu düzensiz göçmen artık cezaevinde." ifadesini kullandı.

Noem, tehdidin 2024 Temmuz'unda Pensilvanya'da Trump'a yönelik suikast girişiminin üzerinden henüz bir yıl geçmeden meydana geldiğini vurguladı.

Öte yandan Eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump'a yönelik "suikast çağrısı" yaptığı iddiasından yalnızca iki hafta sonra böyle bir tehdidin gelmesine dikkati çeken Noem, tüm siyasetçilere ve medya mensuplarına söylemlerinde daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Eski FBI Direktörü Comey ise mayıs ortalarında, Instagram hesabında "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.

Trump da, Comey'i kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlayarak, "Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI direktörüyseniz ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, bu suikast anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu

Acı haberi Ali Yerlikaya duyurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı

Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.